21 шмелиная семья «прилетела» из Подмосковья в Ленобласть

Шмелей привезли в Петербург, чтобы направить в тепличный комплекс, расположенный во Всеволожском районе Ленобласти.
Во вторник, 22 декабря, в Пулково прибыла 21 шмелиная семья. Все насекомые, как и документы на них, были тщательно проверены. Никаких нарушений сотрудники Россельхознадзор не выявили, сообщают в пресс-службе ведомства. Шмелиные семьи отправились получателю.
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