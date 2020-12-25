21 шмелиная семья «прилетела» из Подмосковья в Ленобласть

Шмелей привезли в Петербург, чтобы направить в тепличный комплекс, расположенный во Всеволожском районе Ленобласти.

Во вторник, 22 декабря, в Пулково прибыла 21 шмелиная семья. Все насекомые, как и документы на них, были тщательно проверены. Никаких нарушений сотрудники Россельхознадзор не выявили, сообщают в пресс-службе ведомства. Шмелиные семьи отправились получателю.