У пенсионерки из Сиверского украли 28 тысяч с помощью СМС

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Гатчинского района 24 декабря около 13:00 обратилась 70-летняя жительница поселка Сиверский.

Тремя часами ранее ей на мобильный телефон пришло сообщение о блокировке карты банка ВТБ. Чтобы снять ее, пенсионерке якобы требовалось передать данные карты и код из поступившего смс-сообщения.

Пожилая женщина поверила мошенникам и выполнила их инструкции. После этого с ее банковского счета были украдены более 28 тысяч рублей.

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23.12.2020 153
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