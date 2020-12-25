У пенсионерки из Сиверского украли 28 тысяч с помощью СМС

В полицию Гатчинского района 24 декабря около 13:00 обратилась 70-летняя жительница поселка Сиверский.
Тремя часами ранее ей на мобильный телефон пришло сообщение о блокировке карты банка ВТБ. Чтобы снять ее, пенсионерке якобы требовалось передать данные карты и код из поступившего смс-сообщения.
Пожилая женщина поверила мошенникам и выполнила их инструкции. После этого с ее банковского счета были украдены более 28 тысяч рублей.
Вам будет интересно
В полицию Кировского района 22 декабря обратился 83-летний житель Кировска. Его обокрали лжесотрудники банка. Еще 16 декабря ему три раза звонили...
23.12.2020 153