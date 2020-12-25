Приезжающим в Карелию необходимо иметь отрицательный результат теста на COVID-19 – власти

Приезжающим в Карелию необходимо будет иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Уточняю требования к гражданам, прибывающим в Карелию: гости республики обязаны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за два дня до прибытия…», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Тем, кто приезжает в Карелию в служебную командировку, также необходимо иметь при себе свежую справку с отрицательным результатом теста, отметил глава Республики.