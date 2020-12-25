В салоне автобуса находились четыре пассажира.

Днем пятницы, 25 декабря, во Всеволожском районе Ленинградской области столкнулись оранжевый автобус «ПАЗ» и легковая машина. Кадрами поделились очевидцы в группе «Девяткино LIVE | Мурино» «ВКонтакте».

Авария произошла на дороге, ведущей от станции метро «Девяткино», вдоль КАД, к проспекту Культуры. Как уточняет «47news», виновником ДТП стала легковушка, выехавшая на встречную полосу: водитель автобуса попытался избежать столкновения, в результате «ПАЗ» занесло на обочину.

В автобусе ехало четыре пассажира, никто из них не пострадал. Выясняются обстоятельства произошедшего.