Молодые мамы и ленинградцы старше 50 лет активно осваивают новые профессии

309 граждан старше 50 лет и 376 женщин с детьми прошли обучение новым специальностям в рамках нацпроекта «Демография».

Ленинградцы в возрасте старше 50 лет в основном шли обучатся по направлениям оказания первой помощи пострадавшим и охране труда, педагогической деятельности, охране, управлению государственными и муниципальными закупками, бухгалтерии, менеджменту и управлению персоналом.

Например, Елена Гусарова 18 лет работала воспитателем в детском саду, после чего кардинально сменила сферу деятельности и на 17 лет покинула педагогику. После 50 лет возникла необходимость поменять работу и даже вакансия подходящая была в Анисимовском ресурсном центре. В итоге Елена прошла курс «Теории и методики дошкольного образования».

Мамы с детьми-дошкольниками чаще всего выбирали бухгалтерию, управление государственными и муниципальными закупками, менеджмент и управление персоналом, теорию и методику дошкольного образования, педагогическую деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых.

«Я получила массу знаний, которые мне помогают в работе каждый день. Обучение было очень разноплановым, велось по нескольким дисциплинам, необходимо было не только усваивать информацию, но и выполнять задания, проходить тесты, сдать заключительный экзамен», – поделилась бывший офис-менеджер и переводчик в благотворительной организации, а теперь помощник воспитателя Юлия Орза.

В настоящее время центром занятости населения Ленобласти формируется список граждан, желающих пройти обучение в рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.

Как уж ранее писал ivbg.ru, постановлении о компенсации работодателям затрат на обучение сотрудников предпенсионного возраста в 2020 году подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко. Стоит отметить, что абсолютное большинство жителей России считает переобучение людей в предпенсионном возрасте эффективным, по данным Роструда.