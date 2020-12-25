На подготовку проекта уйдет более 11 миллионов средств из областного бюджета.

В Выборге займутся за реставрацию здания Кордегардии — Караульного здания Аннинских укреплений 18 века. На данный момент оно находится в аварийном состоянии, передает RosTender.info.

Подрядчик обещает представить к 1 ноября 2021 года схему планировки и благоустройства участка, разработать архитектурные решения, реставрационные решения по фасадам и интерьерам, а также предусмотреть проведение в здание инженерных сетей. Подготовка проекта обойдется бюджету Ленобласти в более чем 11 миллионов рублей.