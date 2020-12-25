О пострадавших не сообщается.

Днем пятницы, 25 декабря, в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием двух иномарок — серой «Шкода Октавия» и белого «Форд Фокус». Кадры опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

ДТП случилось на пересечении Луначарского и Светлановского проспектов. Машины раскидало в разные стороны, у обеих полностью смята передняя часть. На месте работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Информации о пострадавших нет.