Власти Карелии уточнили, что туристам не нужны справки с результатами теста на COVID-19

Туристам, приезжающим в Карелию, не нужны справки с результатами теста на COVID-19, это требование касается только приезжающих в служебные командировки, уточнил глава республики Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что гости Карелии должны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за два дня до прибытия. Также результаты теста должны иметь те, кто приезжает в республику в командировку.

«Уточняю требования к прибывающим в Карелию. Для туристов ничего не изменилось. Гости республики, за исключением организованных групп, приезжающие в Карелию для посещения объектов туристического показа и в целях участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, по-прежнему должны сообщать о своём приезде по телефону», — уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Он также написал, что гражданам, прибывающим в Карелию в служебные командировки, необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом теста, полученным не позднее, чем за два дня до прибытия.