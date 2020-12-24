В Ленобласти определены места для размещения 61 многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) и 19 авто-туристических кластеров в местах культурно-исторического наследия региона.

Всего предусмотрено пять разных типов МФЗ, которые призваны обеспечить приезжающих туристов всем необходимым: парковки, мотели, магазины, санитарные зоны, детские площадки. Оснащение МФЗ будет зависит от его типа.

«Работ проведена колоссальная и сейчас наша задача — поэтапно реализовывать намеченные планы. Предлагаю первое такое место притяжения сделать около Высокинского озера в Выборгском районе», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Размещение МФЗ планируется на государственных или муниципальных землях без необходимости изъятия частных земельных участков во всех районах Ленобласти.

Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленинградскую области и познакомит гостей с историей Российского императорского дома.

Также в области откроется 13 специальных туристических маршрутов по местам, где сохраняются традиции народных промыслов. На каждом маршруте пройдут мастер-классы по гончарному производству, созданию керамической игрушки, деревянному зодчеству, росписи по дереву, плетению из бересты и лозы, изготовлению традиционной вепсской куклы. напомним, что «Свирское кружево» в 2019 году заняло первое место среди производителей народных промыслов 47 региона и признано лучшим туристским сувениром Ленобласти.