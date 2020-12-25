Альпийских коз завезли на ферму в Тосненском районе на средства Агростартапа

На ферму, созданную в этом году в рамках гранта «Агростартап», завезена первая партия животных зааненской и альпийской породы.

Новая ферма, строящаяся по современным стандартам, рассчитана на содержание 150 коз и производство 90 тонн молока в год. Предприятие даст работу пяти специалистам в области животноводства.

Всего в 2020 году пять фермеров района приобрели 114 голов животных в рамках программ «Агростартап». Участники программа 2020 года уже освоили 10,7 млн рублей грантовой поддержки.

Отметим, что принять участие в «Агростартапе» могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.