Стали известны имена лучших молодых лыжников Ленобласти

На склонах горнолыжного центра «Золотая долина» в деревне Васильево Приозерского района 25 декабря прошли региональные спортивные соревнования среди лыжников в возрасте 10-11 лет.

Всего в мероприятии приняли участие 43 молодых спортсмена – 19 девочек и 24 мальчика.

Призеры среди девочек:

1 место – Козлова Майя;

2 место – Кисилева Мария;

3 место – Алешина Анастасия.

Призеры среди мальчиков:

1 место – Колотов Савелий;

2 место – Андреев Даниил;

3 место – Лапин Вениамин.

Организатор мероприятия – Спортивная федерация горнолыжного спорта Ленинградской области. Соревнования организованы при содействии областного комитета по физической культуре и спорту.