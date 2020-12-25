Стали известны имена лучших молодых лыжников Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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На склонах горнолыжного центра «Золотая долина» в деревне Васильево Приозерского района 25 декабря прошли региональные спортивные соревнования среди лыжников в возрасте 10-11 лет.

Золотая долина
Фото: online47.ru

Всего в мероприятии приняли участие 43 молодых спортсмена – 19 девочек и 24 мальчика.

Призеры среди девочек:

  • 1 место – Козлова Майя;
  • 2 место – Кисилева Мария;
  • 3 место – Алешина Анастасия.

Призеры среди мальчиков:

  • 1 место – Колотов Савелий;
  • 2 место – Андреев Даниил;
  • 3 место – Лапин Вениамин.

Организатор мероприятия – Спортивная федерация горнолыжного спорта Ленинградской области. Соревнования организованы при содействии областного комитета по физической культуре и спорту.

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25.12.2020 157
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