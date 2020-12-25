В Петербурге зафиксирован новый рекорд по госпитализированным с Covid-19

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было госпитализировано 1028 человек. Это самый высокий показатель за все время.

«На 25 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 1028 госпитализаций взрослых. При анализе недельных суммарных показателей отмечается снижение количества госпитализаций на 0,3%. В целом, график госпитализаций демонстрирует тенденцию к стабилизации эпидемиологического процесса, что свидетельствует об эффективности противоэпидемических мероприятий, проводимых правительством города», — отметили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19.

Также в ведомстве отметили, что большое количество инфицированных, а именно почти 74 тысячи человек, говорит о нескорой победе над коронавирусом – вирус по-прежнему слишком активен.

О предыдущем рекорде по заболеваемости коронавирусом ivbg.ru писал 16 декабря. Тогда их число было всего не 3 человека меньше.