Видео: на Ропшинском шоссе фура сложилась пополам

Очевидцы сообщили о ДТП перед КАДом в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Из-за непогоды многотонный грузовик съехал в кювет.

Видеоматериал был размещен в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах видно перекореженный грузовой автомобиль. От заноса кабина фуры чуть не оторвалась от прицепа с грузом.

Также автор видео сообщил, что немного дальше на этом же участке дороге произошло лобовое столкновение между легковыми авто.

О пострадавших в обоих эпизодах ДТП не сообщается.