Турецкие власти сообщили, что с 28 декабря попасть в страну будет возможно только на основе отрицательного теста на Covid-19.
По информации ТАСС, такое решение озвучил 25 декабря Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Турции.
«Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря воздушным путем и с 30 декабря наземным или морским путями, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Путешествующие в Турцию на самолете будут должны предоставить его результат перед посадкой на борт воздушного судна», — говорится в сообщении Минздрава страны.
Сообщается, что данные меры предусмотрены до 1 марта 2021 года.
Данное ограничение также начало действовать и на территории некоторых регионов нашей страны. Так, туристы, приезжающие в Новгородскую область и на Камчатку, также обязаны будут предоставить отрицательные тесты на коронавирус.
Вам будет интересно
Все пассажиры авиарейсов, прибывающих на Камчатку из других регионов России, теперь должны иметь на руках справку об отрицательном результате тестирования...
19.12.2020 235