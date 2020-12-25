Турецкие власти сообщили, что с 28 декабря попасть в страну будет возможно только на основе отрицательного теста на Covid-19.

По информации ТАСС, такое решение озвучил 25 декабря Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Турции.

«Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря воздушным путем и с 30 декабря наземным или морским путями, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Путешествующие в Турцию на самолете будут должны предоставить его результат перед посадкой на борт воздушного судна», — говорится в сообщении Минздрава страны.

Сообщается, что данные меры предусмотрены до 1 марта 2021 года.

Данное ограничение также начало действовать и на территории некоторых регионов нашей страны. Так, туристы, приезжающие в Новгородскую область и на Камчатку, также обязаны будут предоставить отрицательные тесты на коронавирус.