Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 230 новых зараженных 26 декабря

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 230 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 22 683, выздоровели — 19 890.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалево (+11).
- Волосовский район: Волосово (+4), Кикерино (+1), Сумино (+2), Извара (+1), Губаницы (+1), Калитино (+2).
- Волховский район: Волхов (+5), Сясьстрой (+3), Новая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+14), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Сертолово (+8), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Бугры (+1), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Рахья (+1), Елизаветинка (+1), Блудное (+1).
- Выборгский район: Выборг (+10), Глебычево (+1), Рощино (+3), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Волочаевка (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Кобралово (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Белогорка (+1), Елизаветино (+1), Новый Свет (+2), Чаща (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+9), Алексеевка (+1), Лялицы (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+11), Будогощь (+1).
- Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+3), Шум (+2), Путилово (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6), Алеховщина (+2).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2), Низино (+2), Горбунки (+1), Оржицы (+1), Лебяжье (+1), Глобицы (+1), Копорье (+1), Малое Карлино (+2).
- Лужский район: Луга (+6), Осьмино (+1), Ретюнь (+1), Торошковичи (+1), Плоское (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+5), Вознесенье (+3), Свирь (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+7), Сосново (+3), Починок (+2), Веснино (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4), Гостицы (+1), Новоселье (+1), Новоандреево (+1), Плесо (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+9), Мелегежская Горка (+2), Устье (+1), Новоандреево (+1), Плесо (+1).
- Тосненский район: Тосно (+8), Ульяновка (+3), Сельцо (+2).
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25.12.2020 170