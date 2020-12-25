В Ленобласти не будут вводить новых ограничений при соблюдении действующих мер

В Ленобласти не будут вводить дополнительные “коронавирусные” ограничения, если действующие меры будут соблюдены. Об этом заявила глава Управления Роспотребнадзора по региону Ольга Историк.

“В этом стабильно напряженном режиме нам надо усилить контроль за теми мерами, которые приняты, чтобы мы пережили этот период и не допустили всплеска заболеваемости”, — заявила Ольга Историк.

Она также отметила, что важно не снижать объемы тестирования на коронавирус в новогодние праздники и следить за соблюдением действующих мер.

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Напомним, в Ленобласти с 21 декабря ввели новые ограничения. В частности, Киришский и Сланцевский районы перешли в «красную» зону по COVID-19, Подпорожский – в «желтую».