Огонь охватил девять квадратных метров квартиры, расположенной в одном из домов на Вокзальной улице в Выборге.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 26 декабря в 02.40. На месте работали восемь спасателей, им удалось ликвидировать огонь за 20 минут — в 03.02 пожар потушили.

Из полыхающей квартиры пожарные спасли троих человек. Информация о пострадавших не поступала. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.