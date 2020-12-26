Троих человек спасли из горящей квартиры в Выборге

Автор: Гузель Галимова
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Огонь охватил девять квадратных метров квартиры, расположенной в одном из домов на Вокзальной улице в Выборге.

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Фото: 47.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 26 декабря в 02.40. На месте работали восемь спасателей, им удалось ликвидировать огонь за 20 минут — в 03.02 пожар потушили.

Из полыхающей квартиры пожарные спасли троих человек. Информация о пострадавших не поступала. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

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25.12.2020 101
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