Ленобласть получила бесплатные лекарства для лечения медработников

Медработников Ленобласти, работающих с COVID-пациентами, рамках благотворительной акции «Арепливир» — врачам» обеспечили лекарством от COVID-19.
25 декабря отечественный разработчик и производитель препарата «Арепливир» бесплатно доставил в областную больницу первые 1,5 тыс. упаковок.
«Спасибо, что в это непростое время вы помогаете обезопасить наших врачей, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом», — поблагодарил зампред правительства Ленобласти Николай Емельянов.
Стоит отметить, что данный препарат от COVID-19 еще не продается в открытом доступе, его поставляют только по заказу госструктур, так как спрос на него превышает предложение. Лекарство просто не успевают производить в достаточном количестве.
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26.12.2020 162