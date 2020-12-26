Александр Дрозденко вошел состав делегации России для участия в Конгрессе Совета Европы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко будет представлять Россию на Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2021–2026 годах.

Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отметим, что российская делегация в Конгрессе состоит из 18 представителей России и 18 их заместителей. Делегатами становятся губернаторы, сенаторы, депутаты, мэры городов.

Ранее мы рассказывали, что Александр Дрозденко попал в топ-10 национального рейтинга губернаторов России, заняв шестое место. При составлении рейтинга учитывалась работа губернаторов во время пандемии и итоги голосования по поправкам в Конституцию.