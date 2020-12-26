Александр Дрозденко вошел в топ-10 губернаторов России

К такому выводу пришли эксперты центра информационных коммуникаций «Рейтинг», которые проанализировали работы чиновников за весь 2020 год.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко занял шестое место в национальном рейтинге глав регионов. При составлении рейтинга учитывалась работа губернаторов во время пандемии и итоги голосования по поправкам в Конституцию.

Стоит отметить, что в самом начале пандемии в Ленобласти были приняты меры поддержки малого бизнеса и населения, мобилизована система здравоохранения, сформирован резерв коек, аппаратов ИВЛ и лекарств. Многие региональные решения принимались одновременно с федеральными, а иногда даже действовали на опережение. Кроме того, Ленобласть одной из первых вышла из локдауна.

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Также регион показал один из лучших результатов по Северо-Западу по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. Явка жителей составила 74,71%, «за» поправки проголосовали 79,38%. По итогам выборов губернатора Ленобласти Дрозденко уверенно лидировал — за него проголосовали 83,6% избирателей.