В Гостилицах открылся первый «туристский» аэродром

На аэродроме в Гостилицах появилась уникальное выставочно-событийное пространство для проведения мероприятий и экскурсий

Проект многофункциональной площадки в форме бабочки можно использовать как экспозиционную площадку, фуд-корт, переговорную, учебную аудиторию, сценическую площадку или туристско-информационный центр.

Для туристов здесь проходят экскурсии с демонстрацией самолётов разных моделей.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленинградскую области и познакомит гостей с историей Российского императорского дома.

Также вобласти откроется 13 специальных туристических маршрутов по местам, где сохраняются традиции народных промыслов. На каждом маршруте пройдут мастер-классы по гончарному производству, созданию керамической игрушки, деревянному зодчеству, росписи по дереву, плетению из бересты и лозы, изготовлению традиционной вепсской куклы. напомним, что «Свирское кружево» в 2019 году заняло первое место среди производителей народных промыслов 47 региона и признано лучшим туристским сувениром Ленобласти.