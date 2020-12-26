В России запретили ввоз зарубежных медицинских масок

Закупки тканевых медицинских масок за рубежом ограничили на территории страны на весь 2021 год. Запрет связан с ростом отечественного производства.

Ограничения были внесены в постановление правительства о запрете на ввоз иностранных промышленных товаров. Само постановление было принято в апреле 2020 года и предусматривает исключения только для стран Евразийского экономического союза.

Данная мера призвана поддержать отечественных производителей медицинского инвентаря. Как сообщил Минпромторг, увеличение производства медмасок в России увеличилось в десять раз. На данный момент в стране выпускается около 6 млн средств индивидуальной защиты.