Фото: в Приозерске отработали навыки поисково-спасательных операций

Поисково-спасательный отряд Приозерска провел учения по водной подготовке. Мероприятия были выполнены на отлично и в полном объеме.
Среди отработанных маневров были спасательные и поисковые операции при помощи воздушной подушки, а также спасение оказавшихся на льду пострадавших.
ПСО Приозерска также напомнило, что выход на лед может быть очень опасным. Прогулки и рыбалка на оледеневших водоемах строго запрещены.
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10.12.2020 259