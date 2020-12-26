Фото: в Приозерске отработали навыки поисково-спасательных операций

Поисково-спасательный отряд Приозерска провел учения по водной подготовке. Мероприятия были выполнены на отлично и в полном объеме.

Среди отработанных маневров были спасательные и поисковые операции при помощи воздушной подушки, а также спасение оказавшихся на льду пострадавших.

ПСО Приозерска также напомнило, что выход на лед может быть очень опасным. Прогулки и рыбалка на оледеневших водоемах строго запрещены.