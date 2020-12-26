Фото: в Приозерске отработали навыки поисково-спасательных операций

Автор: Анастасия Щербакова
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Поисково-спасательный отряд Приозерска провел учения по водной подготовке. Мероприятия были выполнены на отлично и в полном объеме.

Среди отработанных маневров были спасательные и поисковые операции при помощи воздушной подушки, а также спасение оказавшихся на льду пострадавших.

Фото: в Приозерске отработали навыки поисково-спасательных операций чп, учения, ПСО Приозерска, Приозерск, Ленобласть, ледяная ловушка
Фото: в Приозерске отработали навыки поисково-спасательных операций чп, учения, ПСО Приозерска, Приозерск, Ленобласть, ледяная ловушка

ПСО Приозерска также напомнило, что выход на лед может быть очень опасным. Прогулки и рыбалка на оледеневших водоемах строго запрещены.

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Фото: в Приозерске отработали навыки поисково-спасательных операций чп, учения, ПСО Приозерска, Приозерск, Ленобласть, ледяная ловушка
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10.12.2020 259
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