С 2021 года изменится порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ

Изменения коснутся эпидемиологической безопасности проведения государственных экзаменов. Перемены будут действовать во всех субъектах страны.

Для тех ребят, кто планируют поступить в вуз и сдавать ЕГЭ только для получения аттестата, достаточно будет сдать только государственный экзамен по русскому языку. При этом, обязательное ЕГЭ по математике в 2021 году проводиться не будет.

«В целях обеспечения сохранности здоровья всех участников и организаторов ЕГЭ для выпускников 11 классов Ленинградской области в этом году досрочный период проведения экзамена будет отменен. Данное решение принято в отношении всех субъектов РФ Минпросвещения России и Рособрнадзором в связи с текущей эпидемиологической ситуацией», — отметил Сергей Тарасов, глава комитета общего и профессионального образования.

Процедура сдачи экзаменов для 9 классов также будет изменена. Досрочный период проведения государственной итоговой аттестации будет отменен. Аттестаты об основном общем образовании будут выдаваться по итогам государственной итоговой аттестации только по математике и русскому языку. В 2021 году выпускники 9 классов сдавать ОГЭ по предметам на выбор не будут.