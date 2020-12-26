Жители Ленобласти бастуют против мусорного полигона

Под Всеволожском жители района недовольны свозом отходов на полигон «Северная Самарка». Граждане провели протестную акцию, на которой даже появились Снегурочка и Дед Мороз с мусорным мешком.

Мероприятие прошло 26 декабря около съезда с Мурманского шоссе. 50 человек собрались, чтобы выразить недовольство работой свалки бытовых отходов.

Активисты преграждали дорогу автомобилям, но основной целью были мусоровозы, двигающиеся в сторону полигона. Жители района отметили, что жить вблизи «Северной Самарки» стало невозможно – «голова как будто в мусорном ведре».

На месте проведения акции находилась полиция. Фактов применения силы со стороны сотрудников не было.

Стоит отметить, что на полигоне уже не осталось территорий для своза бытового мусора. При этом, по информации издания «Фонтанка», за остаток 2020 года сюда планируют свести еще около 500 тонн отходов.