В крепости Корела появился арт-объект ─ большая буква «К». Литера установлена у Водяных ворот оборонительного сооружения XVI века.

Это первая из серии литер, которыми украсят областные крепости. Аналогичные арт-объекты установят в Ивангородской крепости и в Копорье.

Авторы идеи – сотрудники Музейного агентства Ленинградской области. По их мнению, светящаяся в темное время суток литера «К» станет еще одной точкой притяжения в Приозерске.