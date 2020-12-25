В крепости Корела появилась светящаяся литера «К»

Автор: Сергей Агутин
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В крепости Корела появился арт-объект ─ большая буква «К». Литера установлена у Водяных ворот оборонительного сооружения XVI века.

Корела
Фото: lenobl.ru

Это первая из серии литер, которыми украсят областные крепости. Аналогичные арт-объекты установят в Ивангородской крепости и в Копорье.

Авторы идеи – сотрудники Музейного агентства Ленинградской области. По их мнению, светящаяся в темное время суток литера «К» станет еще одной точкой притяжения в Приозерске.

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25.12.2020 13
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