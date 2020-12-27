Молодежная сборная Канады по хоккею со счетом 16:2 победила Германию

Национальная команда Германии ответила двумя шайбами – отличились Джон Петерка и Флориан Элиас.

Шайбами в сборной Канады отличились: Кейден Гуле, Доусон Мерсер (дубль), Филип Томасино (дубль), Пейтон Кребс (дубль), Райан Судзуки, Алекс Ньюхук (дубль), Дилан Козенс (хет-трик), Джейкоб Пеллетье, Томас Хартли и Коннор Макмайкл.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Широкову грозят 1 год и 10 месяцев заключения и штраф за избиение арбитра.