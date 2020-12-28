Заключение по проекту ледовой арены на месте СКК «Петербургский» ожидается до 20 января

Заключение Главгосэкспертизы по проекту строительства ледовой арены в Санкт-Петербурге на месте СКК «Петербургский» ожидается не позднее 20 января 2021 года, сообщает пресс-служба ООО «СКА Арена».

В январе 2020 года правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский». Согласно этому проекту, к проведению чемпионата мира по хоккею 2023 года планируется создать современную ледовую арену вместимостью не менее 20 тысяч зрителей. Рядом будет разбит тематический спортивный парк площадью 12 гектаров. Общий объем финансирования строительства оценивается в 37 миллиардов рублей.

Отмечается, что в рамках реализации концессионного соглашения по созданию нового многофункционального спортивно-досугового комплекса на месте СКК «Петербургский» между инвестором «СКА Арена» и группой компаний «ГОРКА» подписан договор генерального подряда строительства объекта.

«Строительные работы на площадке начнутся после получения положительного заключения Главгосэкспертизы, которое планируется к выдаче не позднее 20 января 2021 года», — говорится в сообщении.

В июле компания «СКА Арена» сообщала, что получила разрешение Госстройнадзора на первый этап работ по реконструкции СКК.

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