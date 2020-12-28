Энергетики вернули свет почти 20 тыс жителей Санкт-Петербурга после отключения на подстанции

Энергетики в ночь на понедельник восстановили электроснабжение почти 20 тысяч жителей Красносельского района Санкт-Петербурга, которые остались без света из-за отключения на подстанции, сообщает ПАО «Россети Ленэнерго».

Накануне вечером городское управление МЧС сообщало об аварийном отключении электроснабжения в Красносельском районе, где, по данным ведомства, отключились восемь секций подстанции «Сосновая поляна». В зону аварии попали 193 многоквартирных дома (19,8 тысячи жителей), информировало ГУМЧС. Представитель ПАО «Россети Ленэнерго» сообщала, что в Красносельском районе произошло технологическое нарушение на электросетевом оборудовании.

«Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей Красносельского района, попавших в зону отключения после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. С 02.43 все потребители получают электроэнергию в полном объёме», — говорится в сообщении.

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Для запитывания потребителей были использованы 29 дизель-генераторных установок, информирует электросетевая компания.