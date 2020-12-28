Русую и кареглазую шестиклассницу ищут у деревни Старая

В полицию Всеволожского района 28 декабря около 00:30 обратилась 47-летняя врач поликлиники из деревни Старая.
Она поссорилась с дочерью – 12-летней ученицей шестого класса одной из школ в Санкт-Петербурге. Ссора произошла 27 декабря около 09:00. После это девочка ушла из квартиры дома на улице Верхней и на звонки не отвечает.
Полицейские ориентированы на розыск кареглазой девочки-подростка плотного телосложения с длинными русыми волосами. Одета в серебристый пуховик, черные брюки и бордовую вязаную шапку.
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28.12.2020 49