Дмитрий Солонников оценил политические итоги уходящего года

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников оценил политические итоги уходящего 2020 года, оставив «за скобками» коронавирус.

В эксклюзивном комментарии для Online47 он напомнил, что 2020 год начался с послания президента Федеральному Собранию и отставки правительства, позже были внесены изменения в Конституцию. Началось переформатирование органов государственной власти.

“Уже осенью, после того как мы как-то привыкли и приспособились к коронавирусу, начались серьезные изменения в органах управления. Произошла реорганизация целого ряда подведомственных правительству структур, работы институтов развития, были и серьезные кадровые решения по ряду людей. Было объявлено о реформе органов государственной власти с существенным сокращением численности на будущий год и так далее”.

Политолог считает, что именно это было ключевым в политической жизни России в 2020 году. Ведь страна начала изменять архитектуру власти.

В 2020 году также состоялись выборы губернатора, объявлено о переезде областного правительства в Гатчину. Политолог уверен, что этот переезд будет серьезным изменением в работе структур власти Ленобласти, которое уже началось. Это только подтвердит дальнейшее следование региона «в федеральном тренде».