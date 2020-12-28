В 2020 году «Селедка под шубой» подорожала на 8%

Как сообщает ТАСС со ссылкой на фискальные данные OFD.ru, салат «Селедка под шубой» в 2020 году вырос на 8% в цене по сравнению с 2019 годом.

В среднем по России цена двух килограммов традиционной «Селедки под шубой», приготовленной в домашних условиях, составила 201 рубль.

Стоимость 500 г картофеля – 18,9 рубля, 500 г моркови – 8,5 рубля, 500 г свеклы – 8,1 рубля, четырех куриных яиц – 46,1 рубля, 100 г репчатого лука – 1,9 рубля, 250 г майонеза – 49,3 рубля, 500 г сельди соленой – 68,1 рубля.

Наиболее дорогой «Селедка под шубой» будет для жителей Евпатории – 354 рубля. Наиболее дешевой – в Бийске за 122 рубля.