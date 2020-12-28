Число случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 230 тыс, выздоровели 138 тыс человек

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 230 тысяч, при этом выздоровели более 138 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2248 человек.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 230845 случаев заражения COVID-19. Скончались 7453 человека. Выздоровело 138487 человек», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Санкт-Петербурге обследованы на коронавирус 22338 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1239 человек, из них 366 — контактные, 873 — на самоизоляции.