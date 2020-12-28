Наиболее проблемными в этом плане оказались Кировский, Фрунзенский, Пушкинский и Колпинский районы.

За уходящий год в разных частях Санкт-Петербурга суммарно произошло восемь тысяч прорывов труб. В комитете по энергетике рассказали, в каких районах подобные эксцессы случались чаще всего, передают «Невские Новости».

По зоне теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» больше всего технологических нарушений было зафиксировано в Кировском и Фрунзенском районах. По зоне теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» — в Пушкинском и Колпинском районах. Главным образом это происходило из-за износа: около четверти тепловых сетей Северной столицы служат больше 25 лет.