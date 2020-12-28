«Лед и пламя»: Оркестр «Метелица» исполнит девять мелодий года

Ленинградский государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» выступит в академической капелле Санкт-Петербурга с праздничным концертом «Лед и пламя» 29 декабря.

Начало праздничного концерта в 19.00. Трансляция пройдёт в официальной группе оркестра «Метелица» ВКонтакте. В программе — исполнение классических мелодий Иоганна Штрауса, Камиля Сен-Санса, Арама Хачатуряна до произведений современных авторов — Евгения Желинского и Константина Шаханова, композиции Армена Геворкяна и Мурада Кажлаева, весёлого дуэта из оперетты Николая Стрельникова и оригинальная трактовка музыки Рамина Джавади к телесериалу «Игра престолов».

Вам будет интересно Натюрморт юного художника из Луги стал лучшим в Ленобласти Работа ученика Лужской детской художественной школы Романа Гришина «Ожидая дождь» получила Гран-при I Областного конкурса «Родник». На онлайн-конкурса учебных работ по... 25.12.2020 146

Как уже ранее писал ivbg.ru, юные ленинградские музыканты получили дипломы Лауреатов II степени на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Дипломы получили флейтистка Анна Резанович в номинации «оркестровые духовые и ударные инструменты» и Валерия Цветкова — в номинации «народные и национальные инструменты» за игру на домре.

Также обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в 2020 году стали Анна Резанович и Илья Разыграев.