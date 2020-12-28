Таксист с напечатанными на принтере правами задержан в Петербурге

В паблике «Дорожный инспектор» сообщают: в Санкт-Петербурге в ночь на 28 декабря задержали водителя такси с напечатанными на принтере правами.

Уроженца Киргизии 1996 года рождения задержали после ДТП, произошедшего 28 декабря на пересечении Афонской и Вербной улиц. Его водительские права были напечатаны на струйном принтере. При этом она работал таксистом.

Мужчину доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ (подделка документов).