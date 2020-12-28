Таксист с напечатанными на принтере правами задержан в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «Дорожный инспектор» сообщают: в Санкт-Петербурге в ночь на 28 декабря задержали водителя такси с напечатанными на принтере правами.

Таксист с напечатанными правами
Фото: vk.com/dorinspb

Уроженца Киргизии 1996 года рождения задержали после ДТП, произошедшего 28 декабря на пересечении Афонской и Вербной улиц. Его водительские права были напечатаны на струйном принтере. При этом она работал таксистом.

Мужчину доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ (подделка документов).

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28.12.2020 83
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