Валерий Фальков пояснил, что переход на удаленку не равносилен заочному обучению.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков признал, что удаленное обучение не может сравниться по качеству с очным. Об этом пишет «РИА Новости».

Он подчеркнул, что никакие технологии не заменят живого общения и личного контакта. Министр также пояснил, что дистанционное и заочное обучение — не одно и то же. Ведь дело не в технологии обучения, а в количестве рабочих часов.