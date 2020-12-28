Больше всего пушистые обитатели приюта нуждаются в одеялах, полотенцах, когтеточках и кормах.

В преддверии Нового года выборгский приют для кошек начал собирать праздничные подарки для своих пушистых обитателей. В группе «Приют для кошек Выборг» рассказали, какими вещами все желающие могут порадовать питомцев.

Среди таковых — туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, одеяла, когтеточки, различные виды сухих и влажных кормов, а также лечебные корма и лекарства.

Передать подарки можно через специальные пункты на Ушакова, 4 в зоомагазине «Три кота», в зоомагазине на Ленинградском шоссе, 57 и в зоомагазине на Приморской, 32, а также волонтеру приюта Елене +7 (921) 300-04-34 (звонить с 12 до 21ч).