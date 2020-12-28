Постановление подписано: 23 тыс. ленинградцев получат по 3 тыс. рублей к Новому году

Глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о дополнительных единовременных выплатах на детей

По 3000 рублей на ребенка получат семьи с детьми-инвалидами, а также дети из многодетных семей со среднедушевым доходом не свыше 40% регионального среднего дохода. На пособия направлено более 70 млн рублей.

Напомним, что ранее глава Ленобласти подписал распоряжение, согласно которому большинство выплат за январь жители региона получат уже в декабре. Начисление платежей произошло с 24 декабря в беззаявительном порядке. На эти цели выделено почти 262 млн рублей, из которых почти 148 млн рублей — для финансовой поддержки семьям, имеющих детей.

До конца 2020 года все семьи с детьми вне зависимости от дохода получат единовременные выплаты в 5 000 рублей за каждого ребенка до 7 лет включительно (рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 года). Новогодняя выплата назначается на основании ранее поданных заявлений: ежемесячная — семьям с детьми до трех лет, и единовременная — с детьми от трех до 16 лет. Если вы ранее подавали эти заявления, то выплата поступит на тот же счет автоматически.