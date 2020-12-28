Убыль населения России выросла в 1,5 раза

Росстат огласил статистику смертности россиян за ноябрь уходящего года. По данным ведомства в стране за это время умерло почти 220 тысяч человек.

Также Росстат предоставил удручающие данные по рождаемости — по сравнению с прошлым годом прирост составил 112 918 человек — это всего на 2 % больше.

В итоге естественная убыль населения страны за 11 календарных месяцев этого года составляет 574,8 тысяч. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

Татьяна Голикова, вице-премьер отметила, что убыль населения за январь-ноябрь выросла почти на 14 % относительно 2019 года. При этом, 81% составляют случаи смерти из-за COVID-19.