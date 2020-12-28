Известны новые правила посещения кинотеатров

Министерство культуры готовит поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Если их примут, просмотр кино станет комфортнее.

В основном, поправки касаются съемки внутри зала и порядка возврата денег за сеанс.

«В кинозале кинотеатра запрещается аудио- и (или) видеозапись демонстрируемых фильмов или их фрагментов», — говорится в документе.

Также был ужесточен запрет на пронос любого типа оружия и опасных и взрывчатых веществ – в список запрещенного теперь попадут пиротехнические изделия и лазерные указки.

Также в документе прописали условия возврата стоимости билета в случае отмены фильма. Для этого зрителю нужно обратиться в кинотеатр в течение семи дней с даты сеанса.