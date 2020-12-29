Около 12 тыс коек для больных COVID-19 развернуты в Санкт-Петербурге, из них свободны 8,7% — власти

Около 12 тысяч коек для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развёрнуты в Санкт-Петербурге, на сегодняшний день свободны 8,7%, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Сегодня в Санкт-Петербурге помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 23 больницах (16 городских и 7 федеральных клиниках). В них развёрнуто 11 925 инфекционных коек, из которых свободны 1041 (8,7%)», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2248 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 230 845 случаев заражения COVID-19. Скончались 7453 человека. Выздоровело 138 487 человек.