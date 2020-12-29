Алиса Фрейндлих неделю лечилась дома перед госпитализацией с COVID-19 – медики

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, до этого в течение недели лечилась дома, сообщила представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.
Как ранее сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом «коронавирус». Сейчас актриса, чьё состояние стабильно, получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей.
«До того, как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам по «скорой», она неделю лежала дома с очень небольшим поражением лёгких… Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением», — сказала собеседница.
По ее словам, медучреждение обеспечивает актрису всеми необходимыми лекарственными препаратами в рамках таргетной терапии.
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29.12.2020 52
«Если чего-то будет не хватать, приобретём в течение получаса», — отметила представитель центра имени Соколова.