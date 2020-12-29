Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге начала прием больных COVID-19, развернув 150 коек

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге начала приём пациентов с COVID-19, здесь развёрнуто 150 коек, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Приём петербуржцев с COVID-19 начала Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова. В стационаре подготовлены 150 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом и пневмониями, в том числе 10 реанимационных коек», — говорится в сообщении.

Военно-медицинская академия стала седьмым федеральным стационаром, который развернул койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 23 больницах (16 городских и 7 федеральных клиниках). В них развёрнуто 11 925 инфекционных коек, из которых свободны 1041 (8,7%).

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Ранее Эргашев сообщал, что в Военно-медицинской академии планируется развернуть 300 коек для больных COVID-19 к 15 января.