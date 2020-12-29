ФСБ России и минюст США провели операцию по пресечению контрабанды кокаина из Южной Америки

ФСБ России и минюст США провели масштабную операцию по пресечению контрабанды кокаина из Южной Америки в Европу, сообщает ФСБ.

«ФСБ РФ совместно с управлением по борьбе с наркотиками министерства юстиции США проведена многоэтапная международная спецоперация по пресечению противоправной деятельности транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию РФ и в другие европейские государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае в рамках первой совместной операции в Санкт-Петербурге был задержан наркокурьер, у которого изъяли килограмм кокаина. Кроме того, силовики установили активных членов организованной преступной группы.

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