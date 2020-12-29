Под Выборгом водитель фуры насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Смертельное ДТП произошло утром 28 декабря на пятом километре автодороги “Среднегорье – Топольки” в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, автомобиль насмерть сбил 45-летнего мужчину, который шел в попутном направлении со стороны поселка Красносельское в сторону поселка Климово. Водитель скрылся. Полицейские с места ДТП изъяли фрагменты пластика зеленого цвета, предположительно от большегруза Volvo. Было возбуждено уголовное дело.

Вам будет интересно Под Выборгом водитель насмерть сбил шедшего по обочине мужчину Смертельный наезд на пешехода произошел днем 27 декабря на 61 км автодороги Пески-Сосново-Подгорье в Выборгском районе Ленобласти. Как сообщает пресс-служба ГУ... 28.12.2020 160

В тот же день в поселке Семиозерье на территории автобазы был обнаружен тягач Volvo FM c полуприцепом Narko, принадлежащий частной компании. У авто были деформированы решетка радиатора, капот и бампер.

Выяснилось, что во время ДТП фурой управлял 53-летний водитель из поселка Поляны. Мужчина находится под подпиской о невыезде.