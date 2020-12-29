Под Выборгом водитель фуры насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло утром 28 декабря на пятом километре автодороги “Среднегорье – Топольки” в Выборгском районе Ленобласти. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, автомобиль насмерть сбил 45-летнего мужчину, который шел в попутном направлении со стороны поселка Красносельское в сторону поселка Климово. Водитель скрылся. Полицейские с места ДТП изъяли фрагменты пластика зеленого цвета, предположительно от большегруза Volvo. Было возбуждено уголовное дело.

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28.12.2020 160

В тот же день в поселке Семиозерье на территории автобазы был обнаружен тягач Volvo FM c полуприцепом Narko, принадлежащий частной компании. У авто были деформированы решетка радиатора, капот и бампер.

Выяснилось, что во время ДТП фурой управлял 53-летний водитель из поселка Поляны. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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