Почти килограмм наркотиков нашли у нефтепровода в Кировском районе

Представители топливной компании ООО «Транснефть Балтика» обратились в полицию Кировского района 28 декабря.

При осмотре нефтепровода на предмет незаконных врезок в 10 километрах от села Путилово и в 4-5 км от Мурманского шоссе найден подозрительный сверток, перемотанный изолентой.

Находка оказалась закладкой – внутри было кристаллообразное вещество. В лаборатории установлено, что это наркотик общей массой около килограмма.