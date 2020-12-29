Почти килограмм наркотиков нашли у нефтепровода в Кировском районе

Представители топливной компании ООО «Транснефть Балтика» обратились в полицию Кировского района 28 декабря.
При осмотре нефтепровода на предмет незаконных врезок в 10 километрах от села Путилово и в 4-5 км от Мурманского шоссе найден подозрительный сверток, перемотанный изолентой.
Находка оказалась закладкой – внутри было кристаллообразное вещество. В лаборатории установлено, что это наркотик общей массой около килограмма.
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29.12.2020 26