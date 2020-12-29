Выкрикивая нацистские лозунги, мужчина осквернил воинский памятник в Выборге

Сотрудники Росгвардии 28 декабря задержали 47-летнего мужчину возле памятника воинам-интернационалистам на Ленинградском шоссе в Выборге.

Несколькими минутами ранее этот человек выкрикивал нацистские лозунги, ругал все население России и осквернил памятник путем мочеиспускания. Задержанного доставили в отдел полиции.

В отношении него составлен административный протокол о хулиганстве.

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