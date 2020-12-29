Ленобласть готова софинансировать достройки ЖК «Яркий» и ЖК «Тридевяткино царство»

Эти объекты будут внесены в основное соглашение о взаимодействии с Фондом. До конца марта 2021 года в бюджете Ленобласти будет предусмотрена необходимая сумма софинансирования. Регион просит включить эти объекты в повестку ближайшего заседания.

Вам будет интересно Дрозденко: долгострои в Ленобласти должны быть достроены с федеральной поддержкой Александр Дрозденко в своем instagram-аккаунте озвучил личную позицию по завершению проблемных объектов долевого строительства в Ленинградской области. Ленинградская область – в... 24.12.2020 286

Ранее сообщалось, что Ленобласти определили семь долгостроев, которыми займутся в первую очередь. Речь идет о ЖК «Тридевяткино царство», ЖК «Солнце», ЖК «Жар-Птица», ЖК «Финские кварталы», ЖК «Яркий», ЖК «Демидовский парк», ЖК «Итальянский квартал».