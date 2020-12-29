Ленобласть готова софинансировать достройки ЖК «Яркий» и ЖК «Тридевяткино царство»

Автор: Гузель Галимова
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Александр Дрозденко направил письмо главе Фонда защиты прав дольщиков с информацией о готовности софинансировать со стороны региона восстановление прав дольщиков ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино и ЖК «Яркий» в Янино.

Эти объекты будут внесены в основное соглашение о взаимодействии с Фондом. До конца марта 2021 года в бюджете Ленобласти будет предусмотрена необходимая сумма софинансирования. Регион просит включить эти объекты в повестку ближайшего заседания.

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24.12.2020 286

Ранее сообщалось, что Ленобласти определили семь долгостроев, которыми займутся в первую очередь. Речь идет о ЖК «Тридевяткино царство», ЖК «Солнце», ЖК «Жар-Птица», ЖК «Финские кварталы», ЖК «Яркий», ЖК «Демидовский парк», ЖК «Итальянский квартал».

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