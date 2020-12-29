Спорткомплекс в Будогощи за 106 млн рублей ввели в строй раньше срока

Автор: Сергей Агутин
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Комитет Госстройнадзора 28 декабря выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ФОК в поселке Будогощь в Киришском районе Ленинградской области.

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Фото: lenobl.ru

В комплексе расположен игровой зал размерами 30 на 18 метров, в котором можно заниматься баскетболом, волейболом и другими видами спорта. Оборудованы раздевалки с душевыми комнатами, медицинский кабинет и гардероб.

Одновременно в зале могут заниматься до 35 человек. Стоимость проекта – 106 миллионов рублей. Завершить его планировалось в мае 2021 года, но это произошло раньше срока.

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